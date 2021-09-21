Потенційні кандидати. Експерт назвав чотири регіони, яким загрожує "червона" зона карантину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

"У зоні ризику також знаходяться інші області. Це і Західна Україна, а також Харківська, Луганська область, яка знову відновила великі темпи зростання захворюваності, Житомирська область та із західних регіонів найбільш критичну динаміку показує - Львівська область. Ці чотири області - потенційні кандидати на входження в "червоний" рівень", - заявив він.

Ганіченко підкреслив, що потрапляння в "червону" зону регіонів очікується не на найближчому тижні.

"Протягом 2-3 тижнів. Ми можемо говорити про потенційне входження в "червоний" рівень", - додав він.