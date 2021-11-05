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Повторне щеплення від COVID-19: Ляшко відповів, коли в Україні введуть бустерну дозу

Автор: РБК-Україна

В Україні повернуться до обговорення питання бустерної дози або повторного дворазового щеплення від коронавірусу після того, як в країні вакцинується більше людей. Однак примусово прищеплюватися нікого не змушуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.

Міністр наголосив, що обговорюватимуть питання бустерної або повторної вакцинації, коли в країні позначка вакцинованих перевищить 50%.

За словами Ляшка, на сьогоднішній день вакциновано першою дозою 55% жителів Києва. У Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях кількість вакцинованих перевищує 40%.

Також міністр зазначив, що в Україні немає примусової вакцинації.

"У нас є певний перелік професій чи організацій, де на роботу допускаються лише вакциновані. Найближчим часом цей перелік буде розширено", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Австрії схвалили вакцинацію від COVID-19 третьою дозою для всіх повнолітніх громадян.

Також Туреччина вводить бустерне COVID-щеплення для тих, хто вже пройшов імунізацію двома дозами Pfizer.

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