Повторне щеплення від COVID-19: Ляшко відповів, коли в Україні введуть бустерну дозу

Міністр наголосив, що обговорюватимуть питання бустерної або повторної вакцинації, коли в країні позначка вакцинованих перевищить 50%.

За словами Ляшка, на сьогоднішній день вакциновано першою дозою 55% жителів Києва. У Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях кількість вакцинованих перевищує 40%.

Також міністр зазначив, що в Україні немає примусової вакцинації.

"У нас є певний перелік професій чи організацій, де на роботу допускаються лише вакциновані. Найближчим часом цей перелік буде розширено", - заявив Ляшко.