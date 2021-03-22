ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Люди похилого віку все ще у найвищій зоні ризику до COVID-19, - Ляшко

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 17:56
Люди похилого віку все ще у найвищій зоні ризику до COVID-19, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Левицький

Структура захворюваності на коронавірус за віком в Україні майже незмінна. Найбільш уразливими до COVID-19, як і на початку пандемії, залишаються люди похилого віку.

Про це РБК-Україна розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, люди похилого віку все ще у "червоній зоні" ризику, оскільки найбільша частка захворілих саме у віковій групі 50-59 років, 60 і старше.

"Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили й по віковій частці померлих з діагнозом "коронавірусна хвороба". І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна. При цьому останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+", - розповів він.

Люди похилого віку все ще у найвищій зоні ризику до COVID-19, - Ляшко

У віковій групі понад 60 років, як зазначив Ляшко, також спостерігається найбільш критичний перебіг захворювання. Зокрема, 75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. У віковій групі 65 і старше вища і вірогідність повторного інфікування.

Люди похилого віку все ще у найвищій зоні ризику до COVID-19, - Ляшко

За результатами дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, перенесена хвороба захищала від повторного інфікування коронавірусом на 80,5%, при цьому в людей, старших 65 років, такий захист був лише у 47,1%. У зв'язку з цим в МОЗ планують якнайшвидше провести вакцинацію цієї категорії людей.

Ляшко додав, що результати 3 фази клінічного дослідження вакцини AstraZeneca, яке нещодавно завершилося у США, показали понад 80% ефективності у віковій групі 65+ років.

Нагадаємо, в Україні можуть знову змінити план вакцинації від коронавірусу. Це хочуть зробити для того, щоб якнайшвидше вакцинувати групи ризику, які записалися на щеплення.

Крім того, в уряді назвали три регіони з найбільшою динамікою захворюваності на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19