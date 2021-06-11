Правила вакцинації в київському МВЦ змінили: як записатися на щеплення

З цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

"Щоб прискорити темпи вакцинації, ми вдосконалюємо роботу центру, з наступних вихідних алгоритм його роботи буде змінений. Тепер щоб записатися на щеплення від COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me і обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису ви отримаєте СМС-повідомленням. Його потрібно буде показати на пункті вакцинації разом з паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою в додатку "Дія", - зазначив Кличко.

Він також додав, що процедура вакцинації займає більше часу у людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Тому для економії часу перед вакцинацією в МВЦ треба підписати декларацію.