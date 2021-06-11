ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Правила вакцинації в київському МВЦ змінили: як записатися на щеплення

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 червня 2021 12:25
Правила вакцинації в київському МВЦ змінили: як записатися на щеплення Фото: вакцинація в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Щоб прискорити темпи вакцинації, ми вдосконалюємо роботу центру, з наступних вихідних алгоритм його роботи буде змінений. Тепер щоб записатися на щеплення від COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me і обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису ви отримаєте СМС-повідомленням. Його потрібно буде показати на пункті вакцинації разом з паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою в додатку "Дія", - зазначив Кличко.

Він також додав, що процедура вакцинації займає більше часу у людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Тому для економії часу перед вакцинацією в МВЦ треба підписати декларацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна вже писало, що в Києві відкрили попередній запис на вакцинацію в МВЦ через мобільний додаток.

Також видання писало про те, як і де працюють центри масової вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Київ вакцинація Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19