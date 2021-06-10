ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кропивницькому на вихідних відкриють центр масової COVID-вакцинації

Новость на русском →
Кропивницький, Четвер 10 червня 2021 15:28
У Кропивницькому на вихідних відкриють центр масової COVID-вакцинації Фото: у Кропивницькому на вихідних відкриють центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Найближчими вихідними, 12 та 13 червня, у Кропивницькому запрацює центр масової вакцинації населення від COVID-19. Його відкривають на базі санаторію-профілакторію "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Про це повідомляє прес-служба Кропивницької міської ради.

"Упродовж цих днів із 09:00 до 15:00 усі охочі мають можливість зробити антиковідне щеплення за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради, вакцинація здійснюватиметься безкоштовно мобільними бригадами КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт.

При цьому пріоритет надаватиметься громадянам, зареєстрованим в додатку "Дія", особам старшим 60 років та з груп ризику. Сімейні лікарі проводять активну роботу зі сповіщення такого контингенту населення про можливість вакцинації.

Нагадаємо, у курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі охочі. Вони відкриються вже наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19