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Є право не заражатися: в Латвії просять медиків і педагогів щепитися від COVID

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Рига, Середа 18 серпня 2021 11:27
Є право не заражатися: в Латвії просять медиків і педагогів щепитися від COVID Фото: прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш виступає за вакцинацію від COVID медиків і педагогів. При цьому щеплення для них не є обов'язковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

На його думку, щепитися від COVID - це обов'язок представників окремих професій. Як приклад він навів медиків і педагогів. Він також заявив, що у громадян при отриманні будь-якої послуги є право не заразитися коронавірусом.

"Я розумію емоції, але ми один одного не вороги, оскільки ворог - пандемія", - додав Каріньш.

Він також зазначив, що при погіршенні епідеміологічної ситуації в Латвії потрібно буде ввести обмеження для не вакцинованих, зокрема, на масові збори.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск звернувся до всіх людей із закликом зробити щеплення від коронавірусу "на благо всіх". Він заявив, що вакцинація зможе покласти край пандемії.

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