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За добу в Україні зробили майже 119 тисяч щеплень проти COVID-19

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Україна, Середа 18 серпня 2021 10:22
За добу в Україні зробили майже 119 тисяч щеплень проти COVID-19 фото: в Україні зробили майже 119 тисяч щеплень за добу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 118 594 людини. Одну дозу отримали 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2797 пунктів вакцинації та 317 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 осіб, з них отримали 1 дозу – 4 581 539 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 2 851 458 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 702 997 щеплень.

Нагадаємо, що в Україні 14% дорослого населення зробили перше щеплення від COVID-19.

Також ми писали, що сімейні лікарі обдзвонюватимуть українців і розповідати про вакцинацію проти коронавірусу.

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