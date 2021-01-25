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Немає правових підстав. Україна не може використовувати COVID-вакцини

Новость на русском → Київ, Понеділок 25 січня 2021 22:45
Немає правових підстав. Україна не може використовувати COVID-вакцини Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не може використовувати жодну вакцину від коронавірусу, якими вакцинують своє населення інші держави. Для використання наявних вакцин потрібно ухвалити спеціальний закон.

Про це на брифінгу розповів заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Як пояснив нардеп, станом на сьогодні жодна з наявних вакцин від коронавірусу не завершила третю стадію випробувань.

"Всі вакцини у світі не пройшли третю стадію випробувань, на це треба більший термін, рік ще треба. Всі країни використовують її (вакцину - ред.) в екстреному режимі, в українському законодавстві немає такого режиму. Якщо ми беремо будь-яку вакцину, то ми не можемо її використовувати, бо немає правових підстав", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що на сьогоднішньому засіданні фракції обговорювався законопроект, який дозволить використання вакцин в надзвичайних ситуаціях.

"Ми обговорювали законопроект 4613. Він є важливим. Він відкриває саме для вакцин тільки від COVID можливість emergency use (використання в надзвичайних ситуаціях). Зараз немає такої можливості в українському законодавстві", - розповів нардеп.

Він додав, що законопроект нардепи планують ухвалити цього тижня.

Нагадаємо, профільний комітет вже рекомендував нардепам підтримати законопроект 4613. Цей документ дозволить використання вакцин компаній Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Крім того, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає 1 млн доз COVID-вакцини від міжнародного виробника. Вакцинація населення, за його словами, почнеться вже у лютому.

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