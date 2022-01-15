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У предстоятеля ПЦУ Епіфанія підтвердили

Автор: Валерія Поліщук

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заразився коронавірусом. 15 січня він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

"15 січня 2022 року днем Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Епіфаній отримав два щеплення від коронавірусу минулого року.

Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, а протягом наступного тижня не буде звершувати богослужіння та приймати відвідувачів.

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ЄпіфанійКоронавірус