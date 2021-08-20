ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прем'єр-міністр Ізраїлю отримав третє щеплення проти коронавіруса

Новость на русском →
П'ятниця 20 серпня 2021 13:26
Прем'єр-міністр Ізраїлю отримав третє щеплення проти коронавіруса Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (facebook.com/NaftaliBennett)
Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет отримав третє, "бустерне", щеплення проти коронавіруса. Вакцинацію проводили в лікарні "Меїр" в Кфар-Сабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Беннет, вік якого 49 років, одним з перших в країні скористався правом громадян в категорії 40+ на третю дозу вакцини.

Прем'єр висловив надію на те, що "бустерні" щеплення дозволять уникнути "четвертого локдауна".

Раніше в Ізраїлі прийняли рішення про початок "бустерної" вакцинації всіх громадян старше 40 років, які отримали друге щеплення проти коронавируса більше п'яти місяців тому.

Також третє щеплення повинні отримувати, незалежно від віку, працівники сфери медичного обслуговування, освіти, вагітні жінки та співробітники компаній по догляду за людьми похилого віку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус