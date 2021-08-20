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Прем'єр-міністр Ізраїлю отримав третє щеплення проти коронавіруса

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет отримав третє, "бустерне", щеплення проти коронавіруса. Вакцинацію проводили в лікарні "Меїр" в Кфар-Сабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Беннет, вік якого 49 років, одним з перших в країні скористався правом громадян в категорії 40+ на третю дозу вакцини.

Прем'єр висловив надію на те, що "бустерні" щеплення дозволять уникнути "четвертого локдауна".

Раніше в Ізраїлі прийняли рішення про початок "бустерної" вакцинації всіх громадян старше 40 років, які отримали друге щеплення проти коронавируса більше п'яти місяців тому.

Також третє щеплення повинні отримувати, незалежно від віку, працівники сфери медичного обслуговування, освіти, вагітні жінки та співробітники компаній по догляду за людьми похилого віку.

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ІзраїльКоронавірус