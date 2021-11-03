Президент Філіппін хоче штрафувати чиновників за провал вакцинації від COVID-19

Станом на 3 листопада на Філіппінах щеплення від COVID-19 отримали трохи більше третини населення із 77 млн ​​жителів країни. Щодня проводять приблизно 500 тисяч вакцинацій. Однак, за словами Дутерте, кількість щоденних вакцинацій може бути збільшена до мільйона. Він наголосив, що для цього в країні є достатній запас вакцин.

"Ми побачили лінії розломів у загальній картині нашої програми вакцинації. Я незадоволений", - сказав президент Філіппін у записаному зверненні.

Тому місцеві чиновники, які не застосовували оперативно отримані дози вакцин, будуть покарані та притягнуті до відповідальності. Проте штрафи за таке порушення поки що не прописані.

Зазначають, що останнім часом у країні щодня реєструють близько 4000 випадків зараження коронавірусом. А в середині вересня це число сягало 21 000 інфікованих за добу. Тому уряд почав послаблювати карантинні обмеження. Так, 3 листопада в країні оголосили про скасування нічної комендантської години, яка діяла у столичному регіоні.