Президент Інституту Роберта Коха: обов'язкова вакцинація - це захід на крайній випадок

Голова Інституту Роберта Коха (RKI) у Німеччині Лотар Вілер заявив, що обов'язкову вакцинацію вважає "заходом на крайній випадок". Однак він підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб вакцинувалася якнайбільша кількість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Ми повинні подбати, щоб вакцинувалося якнайбільше людей, а ті, хто вже завершив курс, отримали посилюючі дози", - сказав Вілер.

Про обов'язкове COVID-щеплення він наголосив, що такий крок може бути введено, якщо всі інші варіанти не спрацюють.

"У будь-якому випадку зараз важливо, щоб кожен максимально обмежив свої контакти, у всіх федеральних землях", - сказав він, коментуючи локдаун для невакцинованих в Австрії.

Зазначимо, що австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про введення локдауну з 15 листопада для тих, хто досі не вакцинований від коронавірусу. Такі люди зможуть виходити з дому лише відповідно до обмеженого переліку підстав.