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Президент Института Роберта Коха: обязательная вакцинация - это мера на крайний случай

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Германия, Понедельник 22 ноября 2021 12:35
Президент Института Роберта Коха: обязательная вакцинация - это мера на крайний случай Фото: в Германии не поддержали обязательную вакцинацию от COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Института Роберта Коха (RKI) в Германии Лотар Вилер заявил, что обязательную вакциницию считает "мерой на крайний случай". Однако он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы вакцинировалось как можно большее количество людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы должны позаботиться, чтобы вакцинировались как можно больше людей, а те, кто уже завершил курс, получили усиливающие дозы", - сказал Вилер.

Про обязательную COVID-прививку он подчеркнул, что такой шаг может быть введен, если все другие варианты не сработают.

"В любом случае, сейчас важно, чтобы каждый максимально ограничил свои контакты, во всех федеральных землях", - сказал он, комментируя локдаун для невакцинированных в Австрии.

Отметим, что австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о введении локдауна с 15 ноября для тех, кто до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Такие люди смогут выходить из дома только в соответствии с ограниченным перечнем оснований.

Напомним, Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока что коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

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