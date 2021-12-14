Прийде в лютому. В РНБО назвали терміни нової хвилі в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що нова хвиля коронавірусу прийде в країну в лютому. Він закликав українців вакцинуватися, щоб простіше пережити черговий сплеск інфекції.

"Омікрон" прийде. Ми від цього нікуди не втечемо. Він уже є на наших кордонах, у Туреччині та ближче до нас. Його не треба лякатися. Він може охоплювати більше людей, але його переносять набагато простіше та легше, ніж "Дельту", - сказав Данілов.

Секретар РНБО закликав українців вакцинуватись від коронавірусу. За його словами, у країні були періоди, коли в день щеплення робили до 280 тисяч людей, проте цього замало.

"Нам потрібно виходити на 300-400 тисяч. Більше того, ми наполягаємо, що нам потрібно вводити бустерну дозу. Починати треба з людей похилого віку і пропонувати людям, щоб вони йшли втретє вакцинуватися", - додав він.

Данілов наголосив, що вакцинація дозволить уникнути нової хвилі коронавірусу. За його словами, якщо рівень вакцинації в Україні досягне 80%, то чергові спалахи інфекції проходитимуть простіше.

"З 15-20 лютого ми можемо отримати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, нам потрібно вакцинуватися. Те, що буде ще одна хвиля, ми в цьому впевнені. Інша справа, наскільки суспільство буде усвідомлене для того, щоб провакцинуватися і підійти дуже спокійно до цих речей. Але це прогноз, все залежить від того, як поводитимуться наші громадяни", - резюмував Данілов.