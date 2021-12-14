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Придет в феврале. В СНБО назвали сроки новой волны COVID в Украине

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 17:27
Придет в феврале. В СНБО назвали сроки новой волны COVID в Украине Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Владислав Красинский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что новая волна коронавируса придет в страну в феврале. Он призвал украинцев вакцинироваться, чтобы проще пережить очередной всплеск инфекции.

Об этом на брифинге для журналистов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не уйдем. Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Его не нужно пугаться. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "Дельту", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в стране были периоды, когда в день прививки делали до 280 тысяч человек, однако этого мало.

"Нам нужно выходить на 300-400 тысяч. Более того, мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать нужно с пожилых людей и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что вакцинация позволит избежать новой волны коронавируса. По его словам, если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки инфекции будут проходить проще.

"С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, нам нужно вакцинироваться. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены. Другое дело, насколько общество будет осознанно для того, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, как будут вести себя наши граждане", - резюмировал Данилов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 7283 человека, а умерли - 387.

Отметим, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине около 110 тысяч человек вовремя не сделали вторую прививку от коронавируса.

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