На Прикарпатті ввели "червону зону" карантину: список нових обмежень
В Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області області з 22 лютого, а що дозволено.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків.
Жорсткі обмеження будуть діяти мінімум тиждень, тобто з 22 до 28 лютого.
Які обмеження:
- Закладам громадського харчування можна буде працювати лише на виніс.
- Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
- Забороняється проведення культурних та релігійних заходів.
- Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.
Дозволена робота шкіл для 1-4 класів та дитсадків. Громадський транспорт продовжує роботу, промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області розпочали роботу 16 карантинних блокпостів.
Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.
Як повідомлялось, в одну з лікарень вперше поступили важкі кисневозалежні діти.