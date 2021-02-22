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На Прикарпатті ввели "червону зону" карантину: список нових обмежень

Новость на русском → Івано-Франківська область, Понеділок 22 лютого 2021 08:15
На Прикарпатті ввели "червону зону" карантину: список нових обмежень Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області області з 22 лютого, а що дозволено.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків.

Жорсткі обмеження будуть діяти мінімум тиждень, тобто з 22 до 28 лютого.

Які обмеження:

  • Закладам громадського харчування можна буде працювати лише на виніс.
  • Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу.
  • Забороняється проведення культурних та релігійних заходів.
  • Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Дозволена робота шкіл для 1-4 класів та дитсадків. Громадський транспорт продовжує роботу, промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області розпочали роботу 16 карантинних блокпостів.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

Як повідомлялось, в одну з лікарень вперше поступили важкі кисневозалежні діти.

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