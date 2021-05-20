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Принц Вільям вакцинувався від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Принц Вільям отримав перше щеплення від коронавірусу. Однак поки не відомо яким саме препаратом він вакцинувався.

Про це герцог Кембриджський повідомив в Instagram.

"У вівторок я отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Всім, хто працює над впровадженням вакцини - спасибі за все, що ви робили і продовжуєте робити", - написав він.

Фото: принц Вільям під час вакцинації (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Нагадаємо, на початку листопада минулого року стало відомо, що Британський принц Вільям перехворів важкою формою коронавірусу. Герцог Кембриджський отримав позитивний тест на коронавірус ще в квітні, але офіційно про його хворобу не повідомлялося.

Крім того, у березні у британського принца Чарльза виявили коронавірус. У нього були легкі симптоми хвороби. Він перебував на самоізоляції разом з дружиною Каміллою в маєтку в Шотландії.

Додамо, що в середині березня дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла отримала перше щеплення від коронавірусу. Вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca.

На початку січня королева Великобританії Єлизавета II отримала щеплення від COVID-19.

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Новини України ВеликобританиявакцинаціяПринц ВільямКоронавірус