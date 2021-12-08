Примусова вакцинація В ООН закликали дотримуватися прав людини

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що країни, які розглядають можливість запровадження обов'язкових вакцин у боротьбі з коронавірусом, мають забезпечити дотримання прав людини. Вона наголосила, що примусова вакцинація неприпустима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи на семінарі Ради з прав людини, Мішель Бачелет попередила, що перед тим, як зробити вакцинацію обов'язковою, необхідно взяти до уваги важливі аспекти прав людини.

Вона зазначила, що будь-які вимоги до вакцинації повинні відповідати принципам законності, необхідності, пропорційності та недискримінації.

"Ні за яких обставин не можна насильно вводити вакцину", - заявила Бачелет.