Привілеї для вакцинованих: у МОЗ назвали послаблення, які введуть для щеплених під час локдауну

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає можливе введення привілеїв для вакцинованих від COVID-19. Зокрема, школи, кінотеатри та музеї працюватимуть під час локдауну за умови наявних щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, якщо навіть в регіоні буде оголошено "червоний" рівень небезпеки, то попри це буде дозволено функціонувати певним закладам, наприклад школам, якщо колектив вчителів буде провакцинований більш ніж на 80%.

"Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров’я. Також економіка країни не повинна впасти, бо від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів тощо", - зазначив Ляшко.