Щеплені різними вакцинами можуть отримати COVID-сертифікат: як це зробити
Фото: щеплені різними вакцинами можуть отримати COVID-сертифікат (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу від різних виробників, можуть отримати цифровий COVID-сертифікат. Його можна згенерувати у додатку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".
За інформацією сервісу, така операція можлива за умови:
- першої дози вакцини - AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
- другої дози - Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Для отримання COVID-сертифікату в додатку необхідно:
- оновити застосунок в AppStore або Google Play;
- натиснути "Послуги", потім "COVID-сертифікати", а після чого "Отримати сертифікат";
- підписати згоду на передання персональних даних Дія.Підписом.
Після виконаних кроків додаток почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки він знайдеться - COVID-сертифікат одразу з'явиться в застосунку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто та яким чином перевірятиме COVID-сертифікати в українців.
Зазначимо, що цифровий внутрішній COVID-сертифікат не можна отримати без біометричного паспорта.