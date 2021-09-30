Привитые разными вакцинами могут получить COVID-сертификат: как это сделать
Фото: привитые разными вакцинами могут получить COVID-сертификат (РБК-Украина, Юля Червинская)
Украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса от разных производителей, могут получить цифровой COVID-сертификат. Его можно сгенерировать в приложении "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию".
По информации сервиса, такая операция возможна при условии:
- первой дозы вакцины - AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
- второй дозы - Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Для получения COVID-сертификата в приложении необходимо:
- обновить приложение в AppStore или Google Play;
- нажать "Услуги", затем "COVID-сертификаты", а после чего "Получить сертификат";
- подписать согласие на передачу персональных данных Дия.Подписью.
После выполненных шагов приложение начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он найдется - COVID-сертификат сразу появится в приложении.
Напомним, недавно стало известно, кто и каким образом будет проверять COVID-сертификаты у украинцев.
Отметим, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта.