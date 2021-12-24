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"Щеплення в подарунок". У Британії закликають зробити бустерну вакцину до свят

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Британія, П'ятниця 24 грудня 2021 10:00
"Щеплення в подарунок". У Британії закликають зробити бустерну вакцину до свят Фото: у Британії закликають пройти COVID-вакцинацію перед святами (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Британії громадян закликають зробити бустерну дозу COVID-вакцини перед різдвяними святами. Щеплення назвали "подарунком" до Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Національна служба охорони здоров'я Британії повідомила, що перед Різдвом можна записатися на вакцинацію. Всіх, кому потрібна ревакцинація, закликали подумати про те, щоб прийти і "отримати в подарунок щеплення".

Персонал та волонтери продовжуватимуть робити уколи у деяких пунктах вакцинації 25 та 26 грудня. Так вони намагаються виконати ціль Бориса Джонсона - зробити всім, хто має право на участь, бустер-вакцину до кінця року на тлі різкого зростання кількості випадків коронавірусу.

Доктор Емілі Лоусон, керівник програми вакцинації від COVID, похвалила тих, хто хоче працювати у різдвяні вихідні. Вона також заявила, що людям слід розглянути можливість отримання третьої дози вакцини як подарунок членам сім'ї в останні дні року.

Нагадаємо, за словами генерального директора ВООЗ Тедросу Аданома Гебреїсуса, у першому кварталі 2022 року у світі буде достатньо вакцин, щоб прищепити всіх дорослих. Також планують зробити бустерне щеплення всім людям із групи ризику.

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