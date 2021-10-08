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Без щеплення не пустять навіть в магазин. Латвія вводить НС на три місяці

Автор: Юлія Бойко

Латвія вводить режим надзвичайної ситуації через безпрецедентний спалах COVID-19. Він триватиме протягом трьох місяців та передбачає істотні карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

Як заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, країна знаходиться в дуже важкій ситуації, лікарні заповнюються пацієнтами з коронавірусом, що не дає можливості надавати послуги всім іншим.

За його словами, протягом трьох місяців, коли діятиме режим надзвичайної ситуації, планується розширити охоплення населення вакцинацією. А поки на не вакцинованих будуть поширюватися жорсткі карантинні обмеження:

  • магазини та інші об'єкти будуть доступні тільки покупцям з "зеленими" COVID-сертифікатами, негативний тест не береться до уваги. Виняток - магазини першої необхідності;
  • у всьому громадському секторі вакцинація буде обов'язковою;
  • вимоги будуть розширені і до зайнятих в приватному секторі;
  • час роботи магазинів буде обмежено;
  • віддалена робота буде вимагатися від усіх, для кого вона можлива в принципі;
  • школи працюватимуть у звичайному режимі, але з обов'язковим масочним режимом;
  • будуть посилені обмеження на чисельність людей, що знаходяться в приміщенні;
  • до контролю карантинних заходів, крім поліції, будуть залучені й інші структури.

Нагадаємо, раніше в Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів.

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