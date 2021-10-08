Без щеплення не пустять навіть в магазин. Латвія вводить НС на три місяці

Латвія вводить режим надзвичайної ситуації через безпрецедентний спалах COVID-19. Він триватиме протягом трьох місяців та передбачає істотні карантинні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.
Як заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, країна знаходиться в дуже важкій ситуації, лікарні заповнюються пацієнтами з коронавірусом, що не дає можливості надавати послуги всім іншим.
За його словами, протягом трьох місяців, коли діятиме режим надзвичайної ситуації, планується розширити охоплення населення вакцинацією. А поки на не вакцинованих будуть поширюватися жорсткі карантинні обмеження:
Нагадаємо, раніше в Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів.