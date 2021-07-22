Продовольчим магазинам у Великій Британії загрожує закриття через COVID

Генеральний директор британського консорціуму роздрібної торгівлі Хелен Дікінсон попередила, що деякі роздрібні продавці продуктів харчування будуть змушені закрити магазини. Багатьом співробітникам доведеться самоізолюватися через те, що додаток NHS фіксує їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Але Хелен Дікінсон закликала людей не панікувати, додавши:"у країні багато їжі".

Вона сказала, що деякі частини країни постраждали сильніше, ніж інші, але цей страх серед власників бізнесу зростає. В даний час правила самоізоляції через COVID-19 не планується змінювати до 16 серпня.

"Зараз це здається дуже далеким, враховуючи зростання кількості випадків, які ми спостерігаємо", - сказав Дікінсон.

"Буде багато малих підприємств, де, якщо у них є тільки один або два співробітники, і їм потрібно самоізолюватися, то їм потрібно буде повністю закрити свої двері", - сказала вона.