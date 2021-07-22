Продовольчим магазинам у Великій Британії загрожує закриття через COVID

Але Хелен Дікінсон закликала людей не панікувати, додавши:"у країні багато їжі".

Вона сказала, що деякі частини країни постраждали сильніше, ніж інші, але цей страх серед власників бізнесу зростає. В даний час правила самоізоляції через COVID-19 не планується змінювати до 16 серпня.

"Зараз це здається дуже далеким, враховуючи зростання кількості випадків, які ми спостерігаємо", - сказав Дікінсон.

"Буде багато малих підприємств, де, якщо у них є тільки один або два співробітники, і їм потрібно самоізолюватися, то їм потрібно буде повністю закрити свої двері", - сказала вона.