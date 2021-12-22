Проти "Омікрону" може знадобитися четверта доза вакцини, - МОЗ Німеччини

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах припустив, що проти "Омікрона" буде потрібна четверта доза вакцини. За його словами, стільки доз, ймовірно, зможуть захистити від нового штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

22 грудня на прес-конференції Лаутербах сказав, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" стане домінуючим штамом у Німеччині протягом трьох тижнів. Тому країна замовила 80 мільйонів доз вакцини.

"Рівень захисту від тяжких симптомів COVID-19 після ревакцинації дуже високий. За моїми оцінками, понад 90%", - зазначив міністр.

У середу Німеччина повідомила про 45 659 нових випадків зараження коронавірусом, що на 5 642 менше, ніж тиждень тому. А кількість загиблих за добу зросла на 510 осіб.