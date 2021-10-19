ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Перевіряють масковий режим. У Львові розпочали карантинні рейди в транспорті

Новость на русском →
Львов, Вівторок 19 жовтня 2021 15:15
Перевіряють масковий режим. У Львові розпочали карантинні рейди в транспорті Фото: у Львові розпочали карантинні рейди в транспорті (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові в громадському транспорті розпочали перевірку дотримання карантинних вимог. Зокрема, пасажирів не допускатимуть до проїзду без захисних масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міської ради.

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, за порушення вимоги обов'язкового маскового режиму в транспорті відповідальність нестимуть перевізники.

"Розпочалися перевірки роботи всіх видів транспорту. Мова і про комунальних, і про приватних перевізників. Перевіряють дотримання маскового режиму. Ми будемо дуже вимогливими щодо дотримання карантинних вимог. Результати перевірок побачимо вже завтра-післязавтра", - розповів Москаленко.

Він зазначив, що влада наразі вирішується питання щодо збільшення кількості громадського транспорту в місті.

"Це питання вивчається. Конкретні пропозиції будуть сформовані на наступному засіданні штабу", - підкреслив Москаленко.

    Нагадаємо, від учора, 18 жовтня карантин у Львові значно посилили, детально про всі обмеження раніше розповідало РБК-Україна.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Львів Карантин Пандемія коронавірусу
    Карантин
    Карантин
    Статистика по Україні
    Статистика по Україні
    Вакцинація від COVID-19
    Вакцинація від COVID-19
    Головне про коронавірус
    Головне про коронавірус