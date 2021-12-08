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Не пускала дітей до школи через загрозу COVID: у Луцьку оштрафували багатодітну матір

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Луцьк, Середа 08 грудня 2021 16:59
Не пускала дітей до школи через загрозу COVID: у Луцьку оштрафували багатодітну матір Фото: суд оштрафував матір п'ятьох дітей, тому що вона не пускала їх до школи (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Луцький суд призначив штраф матері п'ятьох дітей, яких вона не пускала відвідувати школу через коронавірус. Жінку було визнано винною у невиконанні батьківських обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Zaxid.net.

Відомо, що Ольга М. з вересня по середину жовтня 2020 року не пускала до школи трьох дочок та двох синів. Так, діти пропустили 70% занять минулого навчального року.

Суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень за невиконання батьківських обов'язків.

Проте у новому навчальному році, незважаючи на штраф, жінка знову вирішила не пускати дітей до школи. У письмових поясненнях вона зазначила, що не пускає їх відвідувати навчальний заклад через поширення коронавірусу. Суд знову визнав багатодітну матір винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків та призначив штраф - 850 гривень.

На засідання жінка не прийшла, тож суд розглядав справи без її присутності. Подання про відсутність дітей на уроках подала адміністрація школи. До цього там намагалися поговорити з матір'ю, але вона не відповідала на дзвінки, а батьківські збори ігнорувала.

Нагадаємо, в Греції пропонують парламенту ухвалити закон про покарання батьків, які не дозволяють дітям відвідувати навчальні заклади через пандемію, COVID-обмеження та з інших причин. Їм може загрожувати до двох років в'язниці та штраф.

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