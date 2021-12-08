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У Греції пропонують відправляти за ґрати батьків, які не пускають дітей до школи через COVID

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Греція, Середа 08 грудня 2021 12:57
У Греції пропонують відправляти за ґрати батьків, які не пускають дітей до школи через COVID Фото: у Греції хочуть карати батьків, які не пускають до школи дітей (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Міністерства освіти та юстиції Греції пропонують парламенту ухвалити закон про покарання батьків, які не дозволяють дітям відвідувати навчальні заклади через пандемію, COVID-обмеження та з інших причин. Їм може загрожувати до двох років в'язниці та штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Money Review.

Такі заходи хочуть запровадити через дії батьків та опікунів дітей. На сьогоднішній день дорослі часто відмовляються пускати до школи учнів, посилаючись на низку причин.

Документ передбачає, що особа, яка здійснює опіку або фактичний догляд за неповнолітнім та не реєструє або не контролює обов'язкове шкільне навчання (до середньої школи), карається ув'язненням на строк до двох років та штрафом.

Зазначається, що закон стосується батьків учнів, які не досягли 16-річного віку.

Нагадаємо, у Великій Британії діти з 7 класу мають носити маски в громадських місцях. Відповідне рішення ухвалило Міністерство освіти.

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