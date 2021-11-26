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"Шлях, що веде до хаосу". У Німеччині розповіли, як знизити зростання випадків COVID

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Німеччина, П'ятниця 26 листопада 2021 16:57
"Шлях, що веде до хаосу". У Німеччині розповіли, як знизити зростання випадків COVID Фото: у Німеччині людей закликали зменшити контакти через зростання захворюваності на COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Представники Міністерства охорони здоров'я Німеччини порушили питання про перспективу національної ізоляції. За їх словами, скорочення контактів - це єдиний спосіб знизити швидкозростаюче число випадків коронавірусу та зменшити кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нам потрібно негайно та різко скоротити кількість контактів", - сказав професор Лотар Вілер, голова Інституту Роберта Коха.

Він закликав політичних лідерів використовувати всі доступні заходи для запобігання масовим зборам і закликати громадськість уникати будь-яких непотрібних контактів з людьми за межами їхнього власного будинку, оскільки рівень захворюваності в Німеччині сильно зріс.

"Я чекаю, що прямо зараз особи, які приймають рішення, вживатимуть усіх заходів, щоб ми могли разом знизити рівень захворюваності. Ми на роздоріжжі. У нас є один вибір. Або ми обираємо шлях, що веде до хаосу і поганого результату... або шлях, який знімає тягар із системи охорони здоров'я і, можливо, сприяє спокійному Різдву", - сказав Вілер.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йєнс Спан, який іде у відставку, назвав ситуацію "надзвичайно серйозною, оскільки такої хвилі ніколи не було".

З 22 000 доступних ліжок інтенсивної терапії у Німеччині 4 000 зайняті пацієнтами з коронавірусом. 85% хворих мають потребу в кисні. Їхній середній вік становить від 50 до 79 років.

Нагадаємо, 26 листопада в.о. міністра охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заявив, що Німеччина обмежила авіасполучення з ПАР через новий штам коронавірусу B.1.1.529. Влада країни пішла на такий крок, щоб уникнути поширення цього штаму на території ФРН.

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