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"Путь, ведущий к хаосу". В Германии рассказали, как снизить рост случаев COVID

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Германия, Пятница 26 ноября 2021 16:57
"Путь, ведущий к хаосу". В Германии рассказали, как снизить рост случаев COVID Фото: в Германии людей призвали уменьшить контакты из-за роста заболеваемости COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Представители Минситерства здравоохранения Германии подняли вопрос о перспективе национальной изоляции. По их словам, сокращение контактов - это единственный способ снизить быстрорастущее число случаев коронавируса и уменьшить количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нам нужно немедленно и резко сократить количество контактов, - сказал профессор Лотар Вилер, глава Института Роберта Коха.

Он призвал политических лидеров использовать все доступные меры для предотвращения массовых собраний и призвать общественность избегать любых ненужных контактов с людьми за пределами их собственных дома, поскольку уровень заболеваемости в Германии сильно вырос.

"Я ожидаю, что прямо сейчас лица, принимающие решения, примут все меры, чтобы мы могли вместе снизить уровень заболеваемости. Мы на перепутье. У нас есть один выбор. Либо мы выбираем путь, ведущий к хаосу и плохому исходу… либо путь, который снимает бремя с системы здравоохранения и, возможно, способствует спокойному Рождеству", - сказал Вилер.

Уходящий в отставку министр здравоохранения Германии Йенс Спан назвал ситуацию "чрезвычайно серьезной, поскольку такой волны никогда не было".

Из 22 000 доступных коек интенсивной терапии в Германии 4 000 заняты пациентами с коронавирусом. 85% больных нуждаются в кислороде. Их средний возраст составляет от 50 до 79 лет.

Напомним, 26 ноября и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529. Власти страны пошли на такой шаг, чтобы избежать распространения данного штамма на территории ФРГ.

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