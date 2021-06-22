Подорожі без карантину. Таїланд презентував пілотний проект на Пхукеті

Таїланд запровадив суворі обмеження щодо прибуття відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу, але знеохочення туристів призвело до того, що економіка країни отримала найгірші показники з моменту азійської фінансової кризи 1997 року.

Уряд в березні розробив схему, яка дозволяє вакцинованим туристам в'їжджати в країну без звичайного двотижневого карантину. Але після того, як третя хвиля коронавірусу охопила країну в квітні, впровадження механізму відклали. В п'ятницю чиновники заявили, що схема повинна почати працювати 1 липня.

22 червня - за вісім днів до запуску цієї схеми - прес-секретар уряду Ануча Бурапачайсрі заявив, що кабінет прем'єр-міністра Прают Чан-О-Ча офіційно дав добро на впровадження.

Окрім Пхукета схему планують запустити в Самуї, Ко Пханган та Ко Тао. Це острови, відомі чистою водою та піщаними пляжами.