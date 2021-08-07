П'ять областей в Україні не відповідають показникам "зеленої" зони карантину

Сьогодні, 7 серпня, всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у п'яти областях один з епідеміологічних показників поза межами норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у Донецькій (53,5%), Івано-Франківській (52,8%), Рівненській (106,3%), Тернопільській (160,0%) та Черкаській (70,0%) областях.
Крім того, в Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування і становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, вчора у Донецькій, Рівненській та Тернопільській області були перевищені показники динаміки госпіталізацій.