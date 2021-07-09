У Раді розповіли, що стимулюватиме українців до COVID-вакцинації

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що кількість українців, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу , зросла у порівнянні з 2020 роком. Заохочувати до вакцинації може і Європейський союз, дозволивши в'їзд з українськими сертифікатами щеплень.

За словами нардепа, наприкінці минулого року в Україні готових щепитися було близько 43%. У 2021-му їхня кількість зросла до понад 50%.

"Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації, то охочих стане більше", - констатував глава комітету.

Нардеп підкреслив, що медійно та в соцмережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Проте в Україні, за даними парламентаря, кількість охочих отримати імунізацію зростає.