У Раді розповіли, що стимулюватиме українців до COVID-вакцинації
Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що кількість українців, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу, зросла у порівнянні з 2020 роком. Заохочувати до вакцинації може і Європейський союз, дозволивши в'їзд з українськими сертифікатами щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
За словами нардепа, наприкінці минулого року в Україні готових щепитися було близько 43%. У 2021-му їхня кількість зросла до понад 50%.
"Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації, то охочих стане більше", - констатував глава комітету.
Нардеп підкреслив, що медійно та в соцмережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Проте в Україні, за даними парламентаря, кількість охочих отримати імунізацію зростає.
Нагадаємо, в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакциновано 109 160 людей.
Як писало РБК-Україна, у нашій країні планують видавати паперові COVID-сертифікати вже з цієї осені. Документ міститиме в собі QR код, який є і у цифровому варіанті.