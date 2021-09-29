Радуцький: за тиждень-два в трьох областях можуть посилити карантин

Протягом двох тижнів карантин можуть посилити у трьох регіонах на заході України. Йдеться про Волинську, Львівську та Рівненську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

"У регіонах України, що межують з Польщею, зростає кількість хворих на "ковід" і рівень госпіталізації. Є ймовірність, що за тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантин", - зазначив він.

За його словами, на зустрічі з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким той заявив, що польські прикордонники регулярно знаходять у українців підроблені довідки про вакцинацію. І на сьогодні в Польщі немає технічних засобів для перевірки автентичності сертифікатів вакцинації в додатку "Дія".