Радуцький: сподіваюся, що комендантську годину навряд чи введуть

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не будуть вводити комендантську годину . Однак, посилять патрулі Нацполіції і Нацгвардії.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення коменданскої години.

"Тому я сподіваюся, що комендантську годину навряд чи буде введено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.