Радуцький розповів про COVID-ліки, їхню вартість і коли вони з'являться в Україні

В Україну нові ліки від коронавірусу доставлятимуться в міру того, як вони з'являться у світі. А лікування препаратами у стаціонарі буде безкоштовне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький в інтерв'ю на телеканалі ICTV .

"Лише новітні ліки від коронавірусу будуть з'являтися у світі, їх доставлять в Україну", - заявив Радуцький.

За його словами, в Україні наразі напрацьовується варіант фармацевтичного страхування, яке дозволить отримувати лікування.

"Страхування буде покривати близько 25-30 тисяч гривень на рік на ті ліки, які не пов'язані із перебуванням у лікарні", - зазначив політик.