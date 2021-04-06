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Радуцький розповів, яких COVID-вакцин в Україні точно не буде

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 09:55
Радуцький розповів, яких COVID-вакцин в Україні точно не буде Фото: Радуцький розповів, яких вакцин в Україні не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Андрій Василюк

В Україні не будуть використовувати COVID-вакцини, які не мають реєстрації в Євросоюзі і не перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Українська влада вже домовилася про постачання низки вакцин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"В Україні не буде вакцин, які не мають реєстрації в Євросоюзі і не мають прекваліфікації ВООЗ. Це точно. Всі інші можуть бути", - зазначив нардеп.

Він нагадав, що за ініціативою COVAX Україна має отримати вакцини компаній AstraZeneca і Pfizer. Також уряд уклав контракти на закупівлю вакцин Covishield, Sinovac, NovaVax, і AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Радуцький також наголосив, що президент Володимир Зеленський у питанні з приводу домовленостей щодо вакцин багато надій покладає на Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зроблено 12 856 щеплень від коронавірусу першою дозою. Всього з початку кампанії вакцинували вже 304 678 осіб однієї дозою, ще двоє українців отримали дві дози. Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві - 1710.

За добу коронавірус підтвердили у 13 276 осіб. Найбільше заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.

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