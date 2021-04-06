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В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом: 13 276 нових випадків

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 08:15
В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом: 13 276 нових випадків Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 276 людей. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській областях та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Вчора госпіталізували 2 545 осіб; померли 430 людей та 10 240 осіб одужали.

За добу зробили 91 978 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 41 512, методом ІФА - 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 187).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 769 164 випадків коронавірусу; одужали 1 362 379 осіб та більше 35 тисяч людей померли.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Раніше повідомлялося, що три області близькі до "червоної" зони карантину.

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