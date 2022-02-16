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Як розпізнати "Омікрон" у дитини: названі три головні симптоми

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Київ, Середа 16 лютого 2022 17:20
Як розпізнати "Омікрон" у дитини: названі три головні симптоми Фото: у МОЗ назвали головні симптоми "Омікрону" у дітей (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні продовжує збільшуватися кількість хворих коронавірусом через новий штам "Омікрон". Міністерство охорони здоров'я назвало три основні симптоми його прояву у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:

  • різке підвищення температури;
  • нежить або закладеність носа;
  • так зване "сухе" голо, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.

Серед характерних проявів захворювання - протягом перших двох днів після зараження у дітей погано збивається температура.

Фото: основні симптоми "Омікрона" у дітей (t.me/COVID19_Ukraine)

Нагадавши, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом більше ніж 31 тисячі осіб, померли від наслідків інфекції - 310.

Раніше МОЗ розповіло про симптоми "Омікрону", які найчастіше виявляють у дорослих.

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