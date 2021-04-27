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Розробка української вакцини від COVID-19: Степанов розповів про плани

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 05:23
Розробка української вакцини від COVID-19: Степанов розповів про плани Фото: Максим Степанов, міністр охорони здоров'я (moz.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Україна планує розробити власну вакцину від коронавірусу. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це йшлося в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За словами Степанова, вже є два кандидати, яким можуть довірити розробку української вакцини від коронавірусу.

"Є вже два кандидати на вакцину. Один з них проводить наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі ці доклінічні фази для того, щоб вийти на клінічну фазу", - говорить Степанов.

Також за словами Степанова, є ще одна розробка вакцини.

"Там інший формат наукової розробки. Ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - говорить Степанов.

Він додав, що для того, щоб продовжувати ці розробки вакцини, в бюджеті було передбачено створення так званого біокластера на будівництво лабораторії, яка потрібна для цього Україні, на фінансування цих розробок.

"Зрозуміло, що цих грошей - 100 мільйонів гривень - недостатньо і доведеться додавати гроші", - говорить Степанов.

Він також зазначив, що Україні потрібно буде розгортати своє виробництво вакцин.

Нагадаємо, кого в Україні прищеплюють вакциною Pfizer. Про це також розповів Максим Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні немає лікарень з нестачею кисню для хворих на коронавірус. У цьому переконані в Міністерстві охорони здоров'я.

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