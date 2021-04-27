Розробка української вакцини від COVID-19: Степанов розповів про плани
Україна планує розробити власну вакцину від коронавірусу. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Про це йшлося в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".
За словами Степанова, вже є два кандидати, яким можуть довірити розробку української вакцини від коронавірусу.
"Є вже два кандидати на вакцину. Один з них проводить наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі ці доклінічні фази для того, щоб вийти на клінічну фазу", - говорить Степанов.
Також за словами Степанова, є ще одна розробка вакцини.
"Там інший формат наукової розробки. Ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - говорить Степанов.
Він додав, що для того, щоб продовжувати ці розробки вакцини, в бюджеті було передбачено створення так званого біокластера на будівництво лабораторії, яка потрібна для цього Україні, на фінансування цих розробок.
"Зрозуміло, що цих грошей - 100 мільйонів гривень - недостатньо і доведеться додавати гроші", - говорить Степанов.
Він також зазначив, що Україні потрібно буде розгортати своє виробництво вакцин.
Нагадаємо, кого в Україні прищеплюють вакциною Pfizer. Про це також розповів Максим Степанов.
Раніше повідомлялося, що в Україні немає лікарень з нестачею кисню для хворих на коронавірус. У цьому переконані в Міністерстві охорони здоров'я.