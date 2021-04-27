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Разработка украинской вакцины от COVID-19: Степанов рассказал о планах

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 05:23
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Степанов рассказал о планах Фото: Максим Степанов, министр здравоохранения (moz.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Украина планирует разработать собственную вакцину от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом шла речь в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По словам Степанова, уже есть два кандидата, которым могут доверить разработку украинской вакцины от коронавируса.

"Есть уже два кандидата на вакцину. Один из них проводит научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все эти доклинические фазы для того, чтобы выйти на клиническую фазу", - говорит Степанов.

Также по словам Степанова, есть еще одна разработка вакцины.

"Там другой формат научной разработки. Мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", - говорит Степанов.

Он добавил, что для того, чтобы продолжать эти разработки вакцины, в бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера на строительство лаборатории, которая нужна для этого Украине, на финансирование этих разработок.

"Понятно, что этих денег - 100 миллионов гривен - недостаточно и придется добавлять деньги", - говорит Степанов.

Он также отметил, что Украине нужно будет разворачивать свое производство вакцин.

Напомним, кого в Украине прививают вакциной Pfizer. Об этом также рассказал Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине нет больниц с недостатком кислорода для больных коронавирусом. В этом убеждены в минздраве.

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