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Розвідка США розкрила нові дані про походження COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Розвідка США розкрила нові дані про походження коронавірусу. У них йдеться про те, що COVID-19 не був розроблений, як біологічна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Офісу Директора Національної розвідки США.

Розвідка досі не прийшла до єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій говорить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник в результаті витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.

"Вивчивши всі дані розвідки, развідтовариство США не прийшло до єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини й лабораторний інцидент", - йдеться в доповіді.

Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.

"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений в якості біологічної зброї. Більшість відомств також з низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії", - йдеться в доповіді розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка США схилялася до двох версій походження коронавірусу.

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Коронавірус