ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Розгорнутий у Херсонській області мобільний госпіталь вже заповнений наполовину

Новость на русском →
Каховка, Вівторок 02 листопада 2021 18:56
Розгорнутий у Херсонській області мобільний госпіталь вже заповнений наполовину Фото: мобільний госпіталь у Каховці вже заповнений наполовину (moz.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Розгорнутий на території лікарні Каховки (Херсонська область) мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19 вже заповнений наполовину. За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад півсотні хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Загалом, розгорнутий мобільний госпіталь може прийняти 120 пацієнтів з коронавірусом.

"Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневої підтримки потребують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими від COVID-19", - розповіли в МОЗ.

З огляду на це, міністерство закликало українців вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, мобільний госпіталь на території Херсонської області розгорнули 29 жовтня. Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Херсонская область Мінстерство охорони здоров'я України
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус