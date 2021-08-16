Реакції на COVID-щеплення: які є нормою і в якому випадку слід звернутися до лікаря
Фото: лікар-імунолог розповів, які реакції на щеплення від COVID є нормою, а коли необхідно звернутися до лікаря
Після щеплення від коронавірусу можуть виникнути побічні реакції. Медики розповіли, які симптоми є нормальним явищем, а після яких необхідно звернутися до сімейного лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення лікаря-імунолога Федора Лапія.
За словами медика, не варто панікувати, якщо після вакцинації з’явилися:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
- лихоманка чи озноб;
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі;
- нудота;
- втомлюваність;
- сонливість чи безсоння;
- запаморочення.
Імунолог зазначив, що перелічені реакції є нормою і минають за кілька днів.
Втім, якщо такі симптоми не минули або самопочуття погіршується необхідно звернутися до сімейного лікаря.
Нагадаємо, у МОЗ відповіли на популярні питання українців щодо вакцинації від коронавірусу.
Зокрема, стало відомо, чи можна вживати алкоголь після щеплення та мочити місце уколу.