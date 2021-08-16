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Реакції на COVID-щеплення: які є нормою і в якому випадку слід звернутися до лікаря

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 13:30
Реакції на COVID-щеплення: які є нормою і в якому випадку слід звернутися до лікаря Фото: лікар-імунолог розповів, які реакції на щеплення від COVID є нормою, а коли необхідно звернутися до лікаря
Автор: Марія Кучерявець

Після щеплення від коронавірусу можуть виникнути побічні реакції. Медики розповіли, які симптоми є нормальним явищем, а після яких необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення лікаря-імунолога Федора Лапія.

За словами медика, не варто панікувати, якщо після вакцинації з’явилися:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • сонливість чи безсоння;
  • запаморочення.

Імунолог зазначив, що перелічені реакції є нормою і минають за кілька днів.

Втім, якщо такі симптоми не минули або самопочуття погіршується необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, у МОЗ відповіли на популярні питання українців щодо вакцинації від коронавірусу.

Зокрема, стало відомо, чи можна вживати алкоголь після щеплення та мочити місце уколу.

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