Реанімаційна переповнена в кілька разів: лікарня у Дніпрі забита COVID-хворими

За словами Риженка, COVID-реанімація в лікарні переповнена в кілька разів.

"Всі дихають так само через пристрої, не сказавши жодного слова. Вони висловлюють свої побажання тільки жестами", - відзначив директор лікарні.

Ситуація в лікарні не покращується, оскільки попереду "важка ніч".

"Деякі щасливчики переходять на COVID-терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю та сумнівів тільки починається", - додав Риженко.