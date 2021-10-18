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Реанімаційна переповнена в кілька разів: лікарня у Дніпрі забита COVID-хворими

Автор: Сергій Пишкін

У Дніпровській області клінічна лікарня імені Мечникова переповнена хворими на коронавірус пацієнтами. У 6-кімнатній палаті перебуває 28 тяжкохворих осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергія Риженка.

За словами Риженка, COVID-реанімація в лікарні переповнена в кілька разів.

"Всі дихають так само через пристрої, не сказавши жодного слова. Вони висловлюють свої побажання тільки жестами", - відзначив директор лікарні.

Ситуація в лікарні не покращується, оскільки попереду "важка ніч".

"Деякі щасливчики переходять на COVID-терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю та сумнівів тільки починається", - додав Риженко.

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