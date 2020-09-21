Для регіонів "червоної" зони встановили нові обмеження: список
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила обмеження у регіонах "червоної" зони карантину. Були враховані пропозиції регіональних комісій.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
Обмеження почнуть діяти з 22 вересня.
"Сьогодні на позачерговому засіданні з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про введення обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19" - йдеться в повідомленні.
Встановлені такі обмеження:
- забороняється перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
- забороняється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;
- відвідування навчальних закладів; прийом відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування;
- відвідування установ, що надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги
При цьому дозволяється:
- торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням;
- банківська та страхова діяльність;
- медична та ветеринарна практика;
- робота заправок, СТО;
- робота салонів по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, об'єктів поштового зв'язку;
- доставка їжі з точок громадського харчування;
- відвідання установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).
Крім того, в міста Славута та у Волочиському районі Хмельницької області, місті Каневі Черкаської області, Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької дозволяється відвідування навчальних закладів, крім установ дитячих садів.
Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинний список регіонів. З "червоної зони" виключили Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей. Київ залишився в "помаранчевій зоні".
Відзначимо, в Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за останню добу.