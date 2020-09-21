Для регіонів "червоної" зони встановили нові обмеження: список

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила обмеження у регіонах "червоної" зони карантину. Були враховані пропозиції регіональних комісій.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Обмеження почнуть діяти з 22 вересня.

"Сьогодні на позачерговому засіданні з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про введення обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19" - йдеться в повідомленні.

Встановлені такі обмеження:

забороняється перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;

забороняється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;

відвідування навчальних закладів; прийом відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування;

відвідування установ, що надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги

При цьому дозволяється:

торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням;

банківська та страхова діяльність;

медична та ветеринарна практика;

робота заправок, СТО;

робота салонів по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, об'єктів поштового зв'язку;

доставка їжі з точок громадського харчування;

відвідання установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).

Крім того, в міста Славута та у Волочиському районі Хмельницької області, місті Каневі Черкаської області, Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької дозволяється відвідування навчальних закладів, крім установ дитячих садів.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинний список регіонів. З "червоної зони" виключили Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей. Київ залишився в "помаранчевій зоні".

Відзначимо, в Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за останню добу.