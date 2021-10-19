Регіони локдауна. Всі правила життя в "червоній" зоні карантину

У "червоній" зоні карантину в Україні з максимальними обмеженнями знаходяться Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. З 21 жовтня обмежень стане ще більше і не тільки в цих п'яти регіонах.

Детальніше про ситуацію з карантином в Україні - в матеріалі РБК-Україна .

Ситуація в областях "червоної" зони

Херсонська область перейшла в зону з обмеженнями, подібними на торішній локдаун, з 15 жовтня. Після цього, зокрема в Херсоні почали повідомляти про транспортний колапс - маршрутки відмовляються виходити на рейси через перевірки і штрафи. Як наслідок, люди шикуються у величезні черги і годинами чекають автобус.

Ще чотири області - Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська - "приєдналися" до "червоної" зони вчора. Після введення обмежень в Одесі, Запоріжжі та Дніпрі місцеві жителі також почали шикуватися в черги. Але, на відміну від Херсона, не на маршрутку, а за вакциною.

"Червона" зона

Що закрито

У" червоній " зоні карантин забороняється:

робота кафе і ресторанів,

ТРЦ і ринків,

кінотеатрів і театрів,

басейнів і фітнес-центрів,

закладів освіти.

Що працює

Незважаючи на максимальні обмеження в "червоній" зоні продовжують працювати:

продуктові магазини,

АЗС,

банки,

пошта,

аптеки,

ветклініки.

Як законно уникнути обмежень

Для того, щоб мати можливість не дотримуватися обмеження "червоної" зони небхідна вакцинація. Так, наприклад, для роботи кафе або кінотеатру необхідно, щоб 100% співробітників і відвідувачів були вакциновані двома дозами. Підтверджує повний курс вакцинації "зелений" covid-сертифікат, який можна згенерувати в додатку "Дія".

Ще одним варіантом може бути негативний ПЛР-тест, але діє він лише 72 години.

Рейди і перевірки почнуться по всій Україні

З 21 жовтня рейди поліції перевірятимуть дотримання карантину по всій Україні. Зокрема, правоохоронці перевірятимуть COVID-документи, а також дотримання масочного режиму та дистанції.

Рейдові перевірки будуть у транспорті, а також у місцях масового скупчення людей. Крім того, в листопаді в Україні в двох містах (Києві та Дніпрі або Харкові) планують запустити "пілот" - підключити до виявлення порушників карантину камери.

З 21 жовтня транспорт не для всіх

Вже з четверга набудуть чинності нові правила для міжобласних поїздів, літаків і автобусів. Транспортом можна буде скористатися тільки при наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, або тесту на антиген.

Зокрема, в УЗ повідомляли, що документи перевірятимуть при посадці і якщо COVID-безпека не буде доведена - пасажиру можуть відмовити в поїздці. Крім того, на вокзалах планують розмістити лабораторії - це дозволить пасажирам зробити тест на місці.